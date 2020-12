Anuncia Nora Merino su salida del PES tras concluir su periodo legislativo

La diputada Nora Merino Escamilla aseguró que no seguirá su carrera política en el PES, toda vez que su dirigente nacional Hugo Eric Flores Cervantes no ha acompañado a los legisladores de la bancada poblana desde que fueron electos en 2018, destacando que su afinidad política se mantiene con el PT y Morena.

Asimismo, señaló que en ningún momento Flores Cervantes hizo acto de presencia durante las campañas electorales del 2015 y 2018, tampoco en la lucha que emprendió la coalición durante el robo electoral del 2018.

La diputada señaló que no fue ella quien se alejó del partido, que fue su dirigencia nacional quienes no tuvieron un seguimiento con los diputados y no respaldaron su trabajo, ni si quiera después de obtener su nuevo registro.

Finalmente, Merino Escamilla hizo énfasis en que no cambiaran el nombre de la bancada pues ellos fueron elector por el Partido Encuentro Social y actualmente, Flores Cervantes es dirigente del Partido Encuentro Solidario.