¿Qué es el operativo Rápido y Furioso? vinculado con Facundo Rosas, cercano a Moreno Valle y García Luna

El caso del operativo ‘Rápido y Furioso’ se destapó nuevamente luego de la detención del ex secretario de Seguridad en la administración de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas, quien está vinculado a Genero García Luna, acusado de participar en dicho operación que a continuación será explicada por esta casa editorial.

El operativo ‘Rápido y Furioso’ ocurrió entre 2006 y 2011, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en donde Estados Unidos introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el objeto de rastrear si llegaban a manos de grupos criminales y sus líderes, y así conseguir su captura.

Parte de las armas fueron adquiridas por el crimen organizado, en especial por el Cártel de Sinaloa, organización que lideró por un largo tiempo Joaquín “El Chapo” Guzmán, de acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas armas que fueron introducidas a México aparentemente con un chip, en lugar de que sirvieran para la captura de los “jefes del narco”, la violencia ligada al tráfico de drogas iba en aumento.

El fracaso del operativo quedó expuesto cuando, en diciembre del 2010, las autoridades encontraron dos rifles de asalto que fueron utilizados en el tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, cerca de la línea entre Arizona y México.

Un año más tarde, el 15 de febrero de 2011, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadounidense, Jaime Zapata, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, con las mismas armas de ‘Rápido y Furioso’.

El 31 de octubre de 2011, el fiscal asistente Lanny Breuer, expresó “arrepentimiento” por la forma en que su área manejó las controversiales tácticas de permitir “que las armas caminaran” en las operaciones realizadas por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF).

Años más tarde, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificó que la operación ‘ Rápido y furioso ’ fue supervisada de manera irresponsable.

Finalmente, en mayo de 2020, la cancillería mexicana envió una nota para conocer los detalles de la operación.

Luego de eso, el 9 de enero del 2022, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), determinó la presunta responsabilidad de personas como Joaquín ‘El Chapo Guzmán, ex cabeza del cártel de Sinaloa, y Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex presidente de México, Felipe Calderón.

Facundo Rosas fue vinculado al caso, debido a que era jefe de operaciones de Genaro García Luna en la Policía Federal, durante el sexenio de Felipe Calderón.

La FGR ya giró órdenes de aprehensión en contra de Genaro García, exsecretario de Seguridad Pública Federal, preso en Estados Unidos acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa.

Con información de UnoTV y TvAzteca