'La Barbie' no está libre, sigue bajo custodia en EU: Marcelo Ebrard (VIDEO)

El canciller Marcelo Ebrard dijo que Édgar Valdez Villareal, alias La Barbie, sigue bajo custodia en Estados Unidos, aunque están a la espera de la información que solicitaron tras los reportes de prensa de que había sido liberado.

Fue para medios de Tijuana que el canciller dijo que no hay información oficial de que haya sido liberado.

“De La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”.