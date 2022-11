Manelyk revela que tuvo romance con un narco

Manelyk González mediante una entrevista con Adela Micha, reveló que fue novia de un miembro de La Unión Tepito.

Fue a través del programa La Saga de Adela Micha donde la creadora de contenido fue cuestionada acerca de sus romances y amistades, a lo que Manelyk respondió,



“He salido bien librada en cuanto a las amistades y personas con las que decido juntarme, he sido muy cuidadosa con eso”, dijo.



Manelyk recalcó que su exnovio apodado “Pistache” era una persona normal, “Me empiezan a ligar con el y yo acababa de hacer Playboy, pero yo desde hace años no sé nada de él, no hablo con él, no se absolutamente nada y solo puedo decir que no tengo idea”, puntualizó.