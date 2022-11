¡La Barbie anda suelto! Agencia Federal de Prisiones de EU reporta que no está en prisión

Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", uno de los operadores más poderosos de los Cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, ya no se encuentra en prisión, de acuerdo a la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

El peligroso narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quien en 2015 fue condenado a 49 años de prisión en Florida, ya no se encuentra en la cárcel.



▶️ Edgar Valdez 'La Barbie', no aparece en custodia de las autoridades federales de Estados Unidos



Probablemente esté colaborando con autoridades estadunidenses o forma parte de un programa federal de testigos



? Los detalles con @magdalgonzalez pic.twitter.com/P2ChFTsNqv

— Milenio (@Milenio) November 29, 2022

De acuerdo a la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el registro de “La Barbie” con número 05658-748, muestra que ya no está tras las rejas.

El sistema de la agencia norteamericana arroja los datos de Édgar Valdez Villarreal, que indica su sentencia de 49 años de prisión, así como su fecha de liberación, que sería hasta el 27 de julio de 2056.

Sin embargo, en mayúsculas se lee la leyenda “NOT IN BOP CUSTODY”, es decir, que “La Barbie” no se encuentra en la cárcel de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Una versión extraoficial, apunta que "La Barbie", hizo un trato para cooperar con los fiscales federales y actualmente se encuentra bajo la custodia de los Alguaciles Federales y/o en una prisión para testigos protegidos.



Para los que se comen cualquier noticia, Edgar Valdez Villareal conocido como la Barbie, fue extraditado a USA en 2015 y se encontraba preso en una prisión de alta seguridad en Florida.

Será testigo protegido en el juicio contra Género Garcia Luna por eso se aplazó el juicio. https://t.co/p0UD32Yq04

— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 29, 2022

Con información de SDP