¡No fue suicidio! Así es como familiares exigen esclarecer feminicidio de Zaynya Figueroa (VIDEO)

Al grito de "no fue suicidio fue feminicidio" es como familiares y amigos de Zaynya Figueroa Becerril se manifiestan este día en las afueras de la Casa de Justicia con el fin de que su muerte sea investigada con perspectiva de género, esto mientras la madre de la que también era pediatra del Hospital del Niño Poblano, espera para ingresar a audiencia.

"Los feminicidios son crimenes de estado, no no no no es un hecho aislado", "Paty hermana aquí está tu manada", "lo de Zyanya no fue suicidio fue feminicidio", es lo que un grupo de mujeres están gritando en las afueras de Casa de Justicia como muestra de apoyo a la madre de la joven Zaynya Figueroa Becerril, cuya muerte que ocurrió en el 2018 ha sido investigada de manera equivocada por la Fiscalía General del Estado.

Ante ello a casi cuatro años de su muerte aunque existen pruebas que muestran que tuvo signos de violencia, la Fiscalía determinó que se suicidó, pues se escudan por una presunta carta que ella escribió en donde dice que se quitó la vida porque recibía bullying en el Hospital del Niño Poblano.

Sin embargo los peritajes arrojan otra cosa pues la carta no la escribió la joven sino otra persona ya que no es su letra, también presentaba signos de haber sido tomada por la fuerza.

Aunque la familia de Zyanya ha exigido sin fin de ocasiones que se investigue como feminicidio las autoridades se han mostrado oponentes, por lo que una organización de la ciudad de México apoyó con peritos particulares para investigar el caso.

Es por ello que este día se llevará a cabo la audiencia para que el caso pueda volver a abrirse y con las pruebas de los peritos particulares se pueda volver a investigar la muerte de la joven Zyanya.

Ahora es su madre Patricia Becerril quien aguarda para ingresar a audiencia con la esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hija.