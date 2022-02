Fundadora de ‘Voz de los desaparecidos’ halla a su hijo sin vida tras 5 años desaparecido

María Luisa Núñez, fundadora del Colectivo "Voz de los desaparecidos" en Puebla, después de casi 5 años de búsqueda, encontró a su hijo Juan de Dios, pero, lamentablemente sin vida. Este día le fueron entregados sus restos y el de sus amigos, los cuales también desaparecieron aquél amargo 28 de abril del 2017.

Este día Maria Luisa Núñez Barojas, dio una improvisada rueda de prensa en las afueras de la Fiscalía General del Estado donde dio a conocer una lamentable noticia, su hijo Juan de Dios Núñez Barojas de 23 años de edad fue hallado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido.

De igual forma María Luisa reveló que también hallaron sin vida a los jóvenes Abraham Basurto Linares y Vicente Basurto Linares, quienes eran amigos de su hijo y también desaparecieron ese mismo 28 de abril del 2017.

María Luisa acudió a la FGE acompañada con los familiares de los amigos de su hijo en donde compartió el siguiente mensaje con un nudo en la garganta:

"Queremos expresar nuestro agradecimiento inmenso, hemos encontrado a nuestros hijos, Juan de Dios, Vicente y Abraham no como hubiéramos querido, pero ya están con nosotros, han sido localizados sin vida, hoy nos están siendo entregados sus cuerpos, ellos ya no van a regresar a casa pero si estarán con el padre celestial, es una noticia agridulce porque me hubiese gustado ver a mi hijo con su sonrisa, bromear con sus amigos Vicente y Abraham", mencionó.