¿Dónde está mi mamá?, así jovencito busca a su madre en la marcha del 8M

El pasado 8 de marzo, fue diferente para Iván, pues el 17 de febrero su mamá, María Isabel Rea Álvarez, fue levantada en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información de Milenio, el joven de tan solo 18 años de edad, salió a marchar con la fotografía de su mamá, pues fue levantada el pasado 17 de febrero junto con dos trabajadores en su local.

“Fue el jueves 17 de febrero, le marqué a mi papá para saber si él sabía algo, me dijo que, no me acuerdo quien le dijo que la habían levantado a ella en uno de sus locales, junto con dos empleados de ella” dijo Iván.