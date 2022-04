Niña muere en el HNP y obligaron a papás a contratar Funeraria Cholula aunque no les alcanzaba

El área de Trabajo Social del Hospital del Niño Poblano cometió una injusticia contra padres de escasos recursos originarios de Cuetzalan que perdieron a su hija discapacitada de 11 años, después de que murió la niña la semana pasada, obligaron a su madre a contratar forzosamente los servicios de la Funeraria Cholula, ya que la amedrentaron con enviar a su hija al forense y sería investigada su muerte.

Mientras la madre de la niña aguardaba en la sala de espera del HNP, el papá, Gabriel, salió a buscar una funeraria económica para poder cremar a su hija y llevársela a su tierra natal, cuando el señor regresó con el precio módico que podía pagar, se encontró que su esposa ya había aceptado por obligación contratar a la Funeraria Cholula que les cobró 9 mil pesos.

En entrevista para CAMBIO, Gabriel relató que fue el jueves cuando ocurrió esta tragedia, recibió una llamada mientras estaba trabajando y ahí le avisaron que su hija había muerto por su discapacidad; en medio de su desesperación y consternado salió a buscar funerarias en lo que su esposa estaba realizando los trámites correspondientes en el hospital.

“Cuando mi esposa me marcó para avisarme que murió mi hija estaba trabajando, salí a buscar funerarias que fueran económicas porque no contábamos con el dinero suficiente, yo soy albañil pero también le sé a la maderería, a la fabricación de ataúdes y cruces, por eso quise buscar porque sabía de algunas funerarias aquí en Puebla, yo soy de Cuetzalan”, dijo Gabriel.

Sin embargo, cuando llegó al Hospital del Niño Poblano con el presupuesto de una funeraria que le cobraría 4 mil 500 pesos con todo incluido, se percató de que el cuerpo de su hija ya estaba arriba de una carroza, ahí su esposa se le acercó y temerosa le dijo que en el hospital los trabajadores sociales la obligaron bajo amenazas a contratar los servicios de la empresa llamada Funeraria Cholula.

“En su desesperación de mi esposa la obligaron a contratar una funeraria que no era la indicada, le dijeron que tenía que aceptar la funeraria que les decían, sino se iban a llevar el cuerpo de mi hija al forense y la iban a abrir como si hubiera sido víctima de un homicidio cuando ella murió por causas naturales, por su discapacidad, ya no quise decir nada por respeto a mi hija pero parece que hacen negocio, no es justo”, dijo el señor.