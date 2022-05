Papás de Zyanya Figueroa exigen renuncia de fiscales que insisten que su hija se quitó la vida (FOTOS Y VIDEO)

A pesar de que han pasado cuatro años desde que fue hallada sin vida la pediatra del Hospital del Niño Poblano (HNP) Zyanya Figueroa Becerril, su muerte continúa impune, pues en la Fiscalía General del Estado insisten en que ella se quitó la vida cuando pruebas demuestran que fue asesinada, por este motivo, los padres de la joven exigieron la renuncia de las fiscales de género y de feminicidios.

Este martes, Patricia Becerril y su esposo, padres de Zyanya, junto con su hijo mayor, viajaron desde la Ciudad de México a la capital poblana con los ánimos por los suelos y con la carga que representa buscar justicia desde mayo del 2018, pues las autoridades no han querido esclarecer la muerte de la pediatra Zyanya Figueroa y por ende, durante todo este tiempo se han topado con pared.

Ante la omisión por parte de las autoridades en no querer investigar la muerte de la joven con perspectiva de género, es decir como un feminicidio, la familia de la médico pediatra decidió realizar una pequeña pero simbólica manifestación hacia la Fiscalía General del Estado por la mañana de este lunes, en donde la señora Patricia les reclamó a las autoridades su falta de empatía en no querer esclarecer la muerte de su hija.

La madre de Zyanya se plantó en la entrada de esta dependencia la cual estaba cerrada debido a que el personal de la Fiscalía se enteró de su protesta, pese a ello, tomó el micrófono mientras sostuvo la fotografía de su hija menor, incluso la voz se le cortaba y mientras exigía justicia sus manos le temblaban por el coraje, impotencia y tristeza.

“El día de hoy nos vimos en la necesidad de caminar en las calles de Puebla, por la nula investigación que ha hecho la Fiscalía de feminicidios, no encausaron la investigación de mi hija con perspectiva de género, por flojera, falta de voluntad, no sé, tenemos esa certeza de que nuestra hija no se suicidó porque la conocíamos, todo eso fue lo que nos hizo seguir luchando”, mencionó Patricia Becerril.