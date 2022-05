Madre lleva seis días buscando a sus tres hijos que desaparecieron de botanero en Coronango

Este viernes, los hermanos José Israel, Brayan y Adolfo cumplieron seis días de estar desaparecidos luego de que asistieron al botanero “24 horas”, ubicado en Coronango, sin embargo ya no regresaron a casa y su familia teme que sean víctimas de alguna banda criminal, pues el más pequeño de ellos fue abordado por un sujeto sospechoso en el inmueble.

En entrevista con CAMBIO, María Lizbeth, madre de Israel, Brayan y Adolfo de 24, 17 y 16 años de edad respectivamente, dijo con la voz entrecortada que la desesperación la está consumiendo cada día, pues sus tres hijos están desaparecidos y aunque ya existe una denuncia, la Fiscalía únicamente le entregó los boletines de búsqueda para que los fuera a repartir a los hospitales, es decir, en pocas palabras minimizaron su caso.

María Lizbeth narró que les dio permiso a sus tres hijos de acudir a un Botanero llamado 24 horas ubicado en Misiones de San Francisco de este municipio, sin embargo, alrededor de las 06:00 horas, su hijo mayor, quien decidió no acompañarlos, recibió una llamada a su celular en donde Israel y Brayan le dijeron que no encontraban a su hermano menor Adolfo.

La señora María Lizbeth dijo que cuando escuchó que su hijo mayor estaba hablando por teléfono y mencionó la frase “¿pues que no se pueden cuidar?”, saltó del sillón y empezó a preguntarle qué es lo que había pasado, sin embargo la llamada se cortó, esto alertó a ambos y salieron a buscarlos.

“Me puse los zapatos y me fui al botanero pero ya había terminado todo, eran como las siete de la mañana, no los encontré, luego regresé, le dejé mi número a la hermana de la dueña y luego me mandaron los videos de las cámaras de video vigilancia en donde salen mis hijos”, dijo.