Reportera poblana se salva de ser levantada: chofer de Tsuru le gritó “súbete o te subo”

La reportera Leslie Mora vivió momentos de terror la mañana de este martes al ser víctima de un intento de ‘levantón’ que logró evitar, todo ocurrió cuando caminaba a las 5:40 horas para tomar el transporte público y un vehículo se le emparejó y le gritó “súbete o voy por ti”.

Debido a que la reportera conoce la situación por la que atraviesa la ciudad de Puebla en materia de inseguridad, pudo actuar rápido y evadió el automóvil que la acechó.

Acabo de salir de casa rumbo al trabajo, cuando iba a tomar el primer camión un auto Tsuru color rojo con placas de Morelos (PYH-21-70), me sorprendió dando un frenon impidiendo que pasara, un tipo adentro me decía "súbete", "súbete o voy por ti", rápidamente reaccioné...

De inmediato lo publicó en sus redes sociales y a pesar de que el gobierno de Eduardo Rivera presume de ser el primero que responde ante hechos delictivos, jamás aparecieron, fue hasta dos horas después cuando llamaron a Leslie y le dijeron que levantarían una estadística porque no hubo una agresión en su contra.

Leslie Mora narró a CAMBIO que este martes salió de su casa a las 5:40 horas para dirigirse a su trabajo y tres minutos después comenzó su trágico trayecto, pues ella caminaba hacia la calle 5 de Mayo en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan cuando fue interceptada por un vehículo Tsuru color vino con placas PYH 2170 del estado de Morelos.

El hombre detuvo su vehículo junto a la reportera y le gritó “súbete o voy por ti”, con lo cual Leslie se espantó, pero reaccionó y corrió en sentido contrario a la circulación hasta encontrar la ruta 46 que al verla correr la subió y cerró las puertas para evitar que la ‘levantaran’ a la fuerza.

Al momento de subir Leslie comenzó a avisar a sus compañeros de trabajo lo sucedido, ya que relató que se sentía temerosa, con pánico y muy nerviosa.

“El Tsuru venía despacio, cruzó y de momento acelera y da un frenón, pensé que me iba a atropellar y lo que hice fue quedarme parada, después el conductor me gritó súbete o voy por ti, me alerte y corrí en sentido contrario a la unidad y afortunadamente venia una unidad de transporte público, el chofer se dio cuenta y cerró las puertas”, reveló.