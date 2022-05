Familiares de Abigail Juárez y de los hermanos Loranca se manifiestan en la 11 Sur, exigen a las autoridades encontrarlos

Esta mañana familiares de Abigail Juárez Ponce de León y de los hermanos Loranca Alvarado desaparecidos los tres desde el pasado cuatro y siete de mayo en las colonias La Popular y Constitución Mexicana, se manifestaron en el cruce de Las Torres y la 11 Sur debido a que a más de una semana de su desaparición, la FGE no les ha dado alguna respuesta.

Con carteles, pancartas y gritos de “¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”, es como los seres queridos de los tres menores de ocho, 10 y 14 años exigieron ser escuchados por las autoridades, bloqueando el cruce de las Torres, a la altura del Mercado Independencia.

Alrededor de 50 personas fueron las que se manifestaron y refirieron que no han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades acerca del paradero de Abigail y de los hermanos Camila y Yordan.

Derivado a lo anterior, la circulación se vio afectada en ambos sentidos debido a que fue bloqueada por más de una hora, al igual que hubo afectaciones a la línea 2 del RUTA.

Los hermanos Loranca Alvarado desaparecieron en la colonia Constitución Mexicana.

Tal como lo informó esta editorial, Camila y Yordan fueron reportados como no localizados desde el pasado siete de mayo en la colonia Constitución Mexicana, esto luego de que salieran a la tienda y no volvieron a su domicilio.

Abigail iba a la secundaria técnica 117 y nunca llegó.

Por la mañana del cuatro de mayo, Abigail fue vista por última vez en la colonia Popular, luego de que salió de su domicilio en compañía de su mamá, quien la llevó al paradero del metrobús situado en Avenida Nacional y 105 Poniente para que fuera a su escuela ubicada en la colonia Refugio Pedregal, lugar al que nunca llegó.