Este es Silvestre N., el sicario prófugo que le disparó a Cecilia Monzón (FOTO)

La detención de Javier López Zavala, su sobrino y su ex secretario particular por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, llegó hasta Palacio Nacional mediante el informe semanal de "Cero Impunidad", durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se detalló que estos tres sujetos están en proceso de vinculación por este crimen. El ex funcionario quedó como autor intelectual, mientras que el resto como autores materiales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, por medio del informe semanal de "Cero Impunidad" en Palacio Nacional, confirmó la versión de la Fiscalía General del Estado de Puebla y reconoció las labores que se realizaron para detener a tres de los cuatro implicados por el Feminicidio de Cecilia Monzón Pérez.

Mejía Berdeja detalló que Javier López Zavala quien fue detenido el lunes, se encuentra en el grado de responsabilidad de autor intelectual, su sobrino Jair Mauricio como autor material al igual que Santiago N por haber proporcionado uno de los vehículos para este crimen.

Sin embargo, el subsecretario confirmó en conferencia matutina del presidente de la República que, aún sigue sin ser localizado el cuarto implicado tratándose de Silvestre N., pese a ello, ya se encuentra plenamente identificado, pues en el informe su fotografía fue plasmada. Este sujeto quedó con el grado de responsabilidad del feminicidio como autor mediato.

Finalmente, el subsecretario de Seguridad Pública reconoció el trabajo de la Fiscalía para esclarecer este crimen, en donde adelantó que fueron más de 500 horas de video los que se recolectaron y analizaron para esclarecer este hecho, además del sin fin de actos indagatorios que se ejercieron.

Además, confirmó que Javier López Zavala, su sobrino y Santiago Bárcena están en la espera de su vinculación a proceso por el delito de Feminicidio, luego de que en días pasados se llevaron a cabo sus audiencias en el centro de justicia de San Martín Texmelucan.