Después de matar a Cecilia Monzón, sicarios pasaron por López Zavala a un café: hermana de Santiago N.

La hermana de Santiago Barcena uno de los implicados por el feminicidio de Cecilia Monzón, reveló que, los sicarios después de haber matado a la activista, recogieron a Javier López Zavala en un café, con la camioneta tipo Durango que les prestó, incluso recalcó que Santi se la prestó al ex funcionario de buena fe sin saber para qué sería ocupada.

En entrevista con Mvs Noticias, Alejandra Barcena hermana de Santiago N, implicado en el feminicidio de Cecilia Monzón aseguró que su hermano es inocente, y confirmó la carta que se difundió esta mañana en donde su madre lo defendió argumentando que su único error fue haber confiado enJavier López Zavala.

Incluso la hermana de Santiago reveló que, después de que Jair y Silvestre mataron a Cecilia Monzón en la motocicleta, cuando se cambiaron de ropa en la casa amarilla de la colonia Universidades, volvieron por la camioneta Durango y saliendo de esa zona fueron a recoger a Javier López Zavala a un café.

Incluso Santi al prestar el vehículo, Javier le informó que se había desvielado, motivo por el cual supuestamente tardaron en devolvérsela, por lo que Alejandra Barcena aseguró que de todo esto existen pruebas, que van desde testigos hasta conversaciones vía WhatsApp donde se confirma que solamente Santiago prestó el vehículo.

También señaló que a su hermano le llamaron a declarar en la Fiscalía de delitos de género en donde aunque le extrañó, llegó por su propio pie y sin ser obligado, pero fue justo cuando salió del recinto que agentes ministeriales lo detuvieron, le quitaron su celular y su familia no pudo encontrarlo durante día y medio.

"Mi hermano fue citado a declarar ese día, mi hermano dijo que iría a ver qué onda, entró a declarar voluntariamente, cuando sale es cuando le dicen que está aprehendido, me marco y me dijo que seguro fue un error, y de ahí a día y medio no lo encontramos, hasta que lo pudimos localizar"