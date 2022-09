Con mazos y martillos destruyeron concreto del tanque que se desplomó en Texmelucan (FOTOS)

Con marros y martillos mecánicos fue como destruyeron el concreto de la base del tanque elevado de San Baltazar Temaxcalac durante los trabajos de rehabilitación, aunado a que en la estructura dejaron tubería oxidada que no fue sustituida, situación que provocó el desplome de esta obra dos días después de que fuera entregada por la administración de Norma Layón.

Luego del desplome del tanque elevado en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, se publicaron varias fotografías en donde se observa a personas trabajando al interior del tanque elevado antes del desplome del pasado 14 de septiembre.

En las imágenes se observa como con marros y martillos mecánicos retiraron el concreto del interior de la copa, además de que se observa una zona en donde este material, conformado de concreto, fibra, y varillas, ya había sido removido.

Asimismo, se observan tubos oxidados en la parte de la estructura de la copa, mismos que tras el derrumbe quedaron a la vista de todos, debido a que jamás fueron sustituidos.

En entrevista para Diario CAMBIO, el ingeniero Jorge García, señaló que participó en la construcción del tanque elevado en la comunidad San Baltazar Temaxcalac en 1989, además de estar presente durante el diseño y fabricación en Monterrey, así como en el montaje del mismo en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac.

Jorge García resaltó, que tras revisar video y fotografías observó la falta de concreto en este tanque elevado de agua, descartando cualquier tipo de sabotaje.

“Yo me pregunto dónde está el concreto que va por dentro de la copa, ese concreto no sé si fue removido en la remodelación o anteriormente, la copa trabaja a contención y comprensión, la contención desde la parte de abajo con el acero y el concreto a compresión, a medida que nos acercamos al fuste que es el apoyo central la carga se hace altamente a compresión, la compresión la toma el concreto, no hay sabotaje no hay nada”, indicó.