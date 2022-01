Federico Mancuello no jugará contra el América: aún no ha sido inscrito en la Liga MX

El jugador argentino del Club Puebla, Federico Mancuello, se perderá el duelo de la jornada 1 contra el América, debido a que su pase internacional no llegó a tiempo y no fue registrado ante la Liga Mx.

El fichaje bomba del Club Puebla, Federico Mancuello no estará disponible para el duelo del viernes ante América, debido a que su pase internacional no llegó a tiempo y no pudo ser registrado en la Liga Mx.

De acuerdo con el sitio oficial de la Liga Mx, Federico Mancuello no ha sido inscrito para participar en el Clausura 2022, por lo que fuentes confiaron a CAMBIO que se debió a un inconveniente con la liberación de su pase en Argentina.

Es por ello que el nuevo 10 de la Franja queda completamente descartado para arrancar el torneo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc enfrentando a las Águilas del América.

Mientras tanto, los otros tres refuerzos ya fueron inscritos, por lo que se sabe Kevin Ramírez vestirá el dorsal 11, mientras que Jordi Cortizo la camiseta número 22 y Martín Barragán ocupará el 28.