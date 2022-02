¡Gracias por tanto leyenda! Tom Brady anuncia su retiro de la NFL

Luego de varios días de especulaciones, Tom Brady confirmó, que se retira del futbol americano profesional, luego de haber tenido 22 años como jugador de la NFL, por lo que agradeció a su familia, amigos y compañeros por apoyarlo en cada momento de su carrera.

"Siempre he creído que el deporte del futbol americano es una propuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso competitivo al 100 por ciento, no tendrás éxito, y el éxito es lo que amo de nuestro juego. Hay un reto físico, mental, emocional cada día, que me ha permitido maximizar mi más alto potencial. Y he tratado de dar lo mejor en 22 años”, aseveró Tom Brady.