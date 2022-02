Donovan Carillo manda recadito a sus haters tras brillar en Beijing

Tras culminar su competencia dentro del patinaje artístico en Beijing 2022, el mexicano Donovan Carrillo Donovan se dijo contento por haber registrado su mejor puntaje de la temporada y el haber podido alcanzar, pese a la caída que tuvo esta noche.

Donovan Carrillo concluyó una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, por lo que al finalizar agradeció a todos sus detractores, pues dijo, fueron ellos quienes lo impulsaron a seguir adelante.

“Practicar el patinaje artístico definitivamente no ha sido fácil y lejos de flagelarme agradezco cada situación difícil o adversa por la que tuve que pasar porque definitivamente me construyó como persona y también quiero aprovechar el espacio para agradecer que han estado ahí para apoyarme y sobre todo también a las personas que me dijeron que no iba a lograr algo o que era imposible este sueño porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles que sí se puede llegar lejos como mexicanos y en los deportes de invierno”, dijo Donovan en entrevista con Marca Claro.