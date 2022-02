Esto paso con los primeros patines de Donovan Carrillo; se le rompieron en plena competencia

El patinador mexicano Donovan Carrillo acaba de culminar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 donde logró llegar a la final dentro de los mejores 30 patinadores.

De acuerdo con una entrevista con Milenio Televisión, el padre y la hermana de Donovan compartieron la historia de los primeros patines del tapatío, quien los consiguió después de que en una competencia se le rompieran las botas que su hermana mayor le había heredado.



“Antes de sus primeros patines, él lo que hacía era reusar los que yo iba dejando, entonces, en el entrenamiento de una competencia, Donovan se le rompen los patines, se le despegan de la baqueta y la bota; él no se da cuenta de nada y solo se ve que patina medio mal, mi mamá es la que se da cuenta y llevan los patines a un zapatero a que se los arreglen pero no le dicen nada a Donovan, él no se entera de esto”, dijo la hermana de Donovan en entrevista.



Después de la competencia, Donovan notó que no podía patinar de forma adecuada, por lo que su mamá le contó la verdad, misma que no le había querido decir antes para no ponerlo nervioso.



“Ya con los patines arreglados él compite y nada más le dice a mi mamá que los sentía raros y es donde después de la competencia le confiesa que patinó con los patines rotos, que se los tuvieron que arreglar”.



Dentro de la competencia donde Donovan rompió sus patines, había una pareja que en ese momento organizaba una rifa para unas botas, quienes escucharon la historia y decidieron darle el premio a Carrillo.



“Una pareja que estaba haciendo una rifa de una bota escucha esto y cuando mi mamá llega a Guadalajara le marcan y le dicen que se había ganado los patines de la rifa, ella estaba sorprendida porque ella no participó en ninguna rifa y se los regalaron y así fue como tuvo sus primeros patines que tienen grabados su nombre”, finalizó.



