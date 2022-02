Cátedra a domicilio: Club Puebla le da la voltereta a Chivas y lo vence 2-3 (VIDEOS)

El Club Puebla volvió a regalarles a sus aficionados una ‘noche mágica’, pues dio una voltereta a Chivas como visitante y consiguió ganar tres goles a dos. Con esto suman 17 unidades en el presente torneo y se garantiza una jornada más como líderes generales de la competencia.

El equipo ‘camotero’ vino de abajo y se repuso de un dos a cero con el que se fue al descanso, los tantos fueron anotados por Miguel Ponce al minuto 25 con un zurdazo imparable para Antony Silva, posteriormente al 40, Alexis Vega sólo tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes para poner el segundo parcial en el encuentro.

Sin embargo, al medio tiempo, el entrenador Nicolás Larcamón movió sus piezas y habló fuerte en el vestuario, por lo que los ‘camoteros’ regresaron al campo con otra actitud y sólo bastaron cuatro minutos de la reanudación para que Fernando Aristeguieta descontara con el segundo en su cuenta personal.

Posteriormente, al minuto 66, Jordi Cortizo se estrenó con la casaca de la ‘Franja’ y puso el empate parcial a pesar de que la jugada fue revisada por el Video Assistant Referee (VAR) por una supuesta falta en la jugada anterior en el mediocampo.

Finalmente, al minuto 77, otra vez Guillermo Martínez le volvió a dar una alegría a los ‘camoteros’, pues aprovechó un largo centro para meter una bolea y consumar la remontada, pues puso el tres a dos al final del encuentro.

Con esto, los ‘Larcaboys’ llegaron a 17 puntos de 21 disputados y se mantienen como líderes generales de la competencia por quinta semana seguida, además hasta esta instancia del encuentro lo han hecho sin conocer la derrota.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Nicolás Larcamón destacó las ganas e ímpetu de sus dirigidos durante la segunda mitad y aseguró que la firma de este Puebla es que nunca se rinde; sin embargo, también lamentó la lesión de Kevin Ramírez, pues dijo que abandonó el campo por un problema de gravedad en una de las ultimas jugadas del encuentro, por lo que el plantel le dedicó la victoria.

“Este equipo tiene un gran espíritu y ya lo ha demostrado desde antes que pelea hasta la última jugada y esta noche no fue la excepción (…) No es fácil vencer a Chivas en su casa, y no creo que muchos lo logren en el actual torneo, por eso hay que destacar la gran reacción de los muchachos”.