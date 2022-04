¡El pleito no para! Tío Richi y Faitelson se dan otro agarrón en Twitter

La enemistad entre David Faitelson y Ricardo Salinas Pliego cada día se hace más grande, hoy tuvieron un nuevo agarrón en Twitter cuando el conductor deportivo lanzó un tweet sobre la compra de la red social por parte de Elon Musk comentando sarcásticamente por la cantidad de dinero que se maneja por dicha transacción y etiqueto al dueño de Grupo Salinas.



¿Y a usted que le importa? Usted siga inventando historias de que yo le dije que usted era un pendejo, siga tratando de llamar la atención con temas que NADA tienen que ver con deportes… y si puede, por favor no me esté etiquetando en tanta estupidez, saludos. https://t.co/S7EkwPB8wl

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 25, 2022

Sin embargo, Ricardo Salinas no se quedó callado y con un cortés “por favor no me esté etiquetando en tanta, estupidez, saludos” le respondió al conductor. Además le pidió que deje de seguir inventando historias y que deje de tratar llamar la atención con temas que no tiene nada que ver con deportes.

Hay recordar que el conflicto se originó durante una entrevista con el Escorpión Dorado cuando Faitelson aseguró que Ricardo Salinas Pliego lo corrió y le había dicho “pendejo” cuando el conductor trabajaba en TV Azteca, situación que de inmediato del dueño de Grupo Salinas salió a desmentir e incluso amenazó con demandarlo por la difamación.

Su último enfrentamiento hasta hoy, se había dado cuando Faitelson retó a Salinas Pliego asegurando que se quedaría con uno de sus yates cuando ganara la demanda, a lo que el empresario contestó “no te alcanza ni para el diésel” haciendo clara referencia a que no podría ni mantener un yate.

La disputa entre el empresario y el conductor nos dará mucho de que hablar en los próximos días porque al parecer los ánimos entre ambos continúan encendidos.