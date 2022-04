“No le alcanza ni para el diesel” El Tío Richi le responde a Faitelson tras interés por su yate

El empresario, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, respondió a los comentarios de David Faitelson a quien le respondió que “no tiene ni para el diésel”, luego de que el periodista mostrara interés en el yate del dueño de TV Azteca llamado, “Lady Moura” el cual tiene un valor de 125 millones de euros.

¿David, para qué me pregunta? ? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar. ???? https://t.co/2rNbv4Mlii