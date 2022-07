Club Puebla se mantiene en la cima de la tabla con el empate con La Fiera en el Cuauhtémoc (VIDEO)

El Club Puebla revivió los fantasmas de la temporada pasada, pues en un duelo que parecía se iba a llevar los tres puntos terminó empatando a un gol contra León. El tanto del empate llegó casi al término del encuentro en una desatención de la zaga al cobro de un tiro de esquina.



El equipo ‘camotero’, muy fiel a la ideología de juego de su entrenador Nicolás Larcamón, salió a buscar el resultado y se evocó al frente. El premio fue tal que al minuto 20, Omar Fernández se reestrenó con la camiseta de ‘La Franja’, pues con una genialidad picó el balón y puso el uno a cero parcial.

Sin embargo, el equipo de la Angelópolis pudo aumentar el marcador a su favor, pero los postes se lo impidieron: el primero en un remate en el área de Fernando Aristeguieta y posteriormente en una jugada individual de Emanuel Gularte que tampoco se pudo incrustar en la portería.

Estas situaciones y una desatención en la zona baja al final del encuentro le acabaron costando el resultado a los ‘camoteros’, pues al minuto 80 Gabriel Di Yorio anticipó a la defensa poblana y marcó el uno a uno que a la postre terminó siendo el resultado final del encuentro.

Con esto, el equipo ‘camotero’ se mantiene en la parte alta de la tabla, ya que además de mantener el invicto, sumó siete puntos, producto de dos victorias y un empate; y a falta de que termine la jornada tres mantiene el liderato general; el próximo sábado visita el Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul.



Tuvieron el control del segundo tiempo, pero no nos dominaron: Larcamón

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Nicolás Larcamón mencionó que las variantes del equipo visitante hicieron que los poblanos cedieran el control del partido; sin embargo, aseguró que, salvo el gol, los ‘Panzas Verdes’ no pusieron en aprietos al portero Antony Silva.



Por su parte, mencionó que los errores o circunstancias del partido que hicieron que no se pudiera ampliar la ventaja terminaron por darle el empate a León, ya que con esos goles que no se convirtieron, el equipo ‘camotero’ hubiera podido tomar el control del encuentro y no sufrir en la recta final del mismo.