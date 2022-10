¡Ya valimos! Poblanos estallan al enterarse que Luis Enrique “Chivander” pitará el Puebla vs Guadalajara

Ayer la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de Repechaje en la Liga MX, en donde al árbitro “chivahermano” Luis Enrique Santander, le tocó pitar el Puebla vs Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc.

LUIS ENRIQUE SANTANDER es el árbitro asignado para el Puebla vs Guadalajara. Chivas contará con su mejor hombre en el campo, mismo que ya les dió un campeonato hace unos años.

Ante la designación arbitral donde el Puebla se juega contra Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, el pase a la Liguilla, los aficionados Camoteros estallaron en redes, luego de que Santanter estuviera como silbante de la Final del Clausura 2017, donde el rojiblanco fue campeón gracias a “su ayuda”.

Santander al Puebla vs Chivas. Que comiencen los lloros.

Curiosamente, la última vez que Santander pitó un partido definitorio para el Guadalajara fue en la Final de vuelta del Clausura 2017, cuando Chivas venció a Tigres en un polémico cierre, logrando así el doceavo título rojiblanco.

Luis Enrique Santander o #Chivander al Puebla vs #Chivas

Santander fue señalado por no sancionar un penal cuando Ismael Sosa recibió una patada de Jair Pereira que hubiera sido señalada como penal a favor de Tigres.

El mismo arbitro señalado por ser “chivahermano” aceptó que ayudó a Chivas con aquella decisión arbitral

"Ese día me equivoqué, no hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal. En dos días recibí más de mil amenazas de muerte por medio de Twitter", dijo en entrevista para MVS tiempo después de la final.