¡Se pasó de burlón! Álvaro Morales se ríe en la cara de Pietrasanta tras derrota de Chivas (VIDEO)

Álvaro Morales, conductor de ESPN, llegó al programa de Futbol Picante más feliz que nunca por la eliminación de Chivas ante el Puebla, tanto que hasta se subió a la mesa para burlarse de su compañero Jorge Pietrasanta.

Durante la emisión del programa, “el Brujo” se subió a la mesa del panel y le celebró en la cara el triunfo de la Franja con palabras “hirientes”.

La cara de Jorge Pietrasanta fue de fastidio y le respondió lleno de coraje durante la transmisión en vivo.

“Graben esta payasada. Lo que me encanta es de lo que vives, de burlarte de los Pumas, de burlarte del Guadalajara. No te importa otra cosa, lo que único que te interesa es burlarte de los Pumas y de las Chivas, de eso vives, de eso comes, está clarísimo. No creí conocer a alguien que fuera capaz de hacer la payasada que acabas de hacer. Y luego te enojas porque el otro día te dije que eras un estúpido”.