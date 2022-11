Si no fuera como soy, no sería el DT más ganador del América: Piojo Herrera tras ser cesado por Tigres

Miguel ‘El Piojo’ Herrera fue cesado de Tigres en la semana por tomar una decisión que no esperaba, pues es la tercera vez que lo corren por un tema fuera de la cancha.

Sin embargo, el Piojo aseguró que, de no tener esa personalidad, nunca hubiera llegado a Tigres y menos sería el DT más ganador del América.

“Si no fuera como soy, no estaría sentado aquí, si no tuviera ese temple, ese carácter, esa determinación, a lo mejor no estaría aquí, no hubiera tenido los logros de ser el entrenador más ganador en la historia del club América".

“De donde me he ido, he salido con resultados, en ningún lado he salido porque las cosas salieron mal y tuvieron que cortarme la cabeza. Me fui de Tecos porque un directivo tomó la decisión y seis meses después el dueño del equipo me invitó a un evento de la Universidad y con gusto fui y me dijo ‘si alguna cosa hice mal en el futbol, fue aceptar correrte’ y me dio orgullo que un dueño me dijera eso. Así es el futbol”, declaró.