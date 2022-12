¡Cartuchos quemados otra vez! Elías Hernández y Chapo Montes, primeros refuerzos del Club Puebla

El ‘Chapo’ Montes, tiene 36 años y en su último torneo con León estuvo presente en 14 encuentros, 12 de ellos como titular, sumando 874 minutos dentro del rectángulo verde, sin embargo no fue capaz de marcar un solo gol o dar una asistencia

El Club Puebla volverá a las andadas y de nueva cuenta reforzará al plantel con “cartuchos quemados”, pues la directiva poblana ya entabló conversaciones con León para hacerse de los servicios de los veteranos Elías Hernández y Luis Montes de 36 y 34 años respectivamente.

Fuentes confiaron a esta casa editorial que la directiva ya tiene un principio de acuerdo para hacerse con los servicios de dos futbolistas veteranos como son Elías Hernández y Luis “Chapo” Montes, ambos estuvieron rezagados en la plantilla de León durante el Apertura 2022.

Hay que recordar que en su “prime” ambos futbolistas fueron material de selección nacional, sin embargo, nunca lograron acudir a una copa del mundo, además están lejos de ese nivel que los llevó a vestir la playera tricolor.

En este sentido, en el caso de Elías Hernández en el torneo anterior con la ‘Fiera’ jugó apenas ocho partidos, sólo dos de ellos como titular, en total estuvo en el terreno de juego 205 minutos y no consiguió marcar un solo gol, tampoco pudo ser determinante dando alguna asistencia.

Mientras que, en el caso de El Chapo Montes, tiene 36 años y en su último torneo, también con León, estuvo presente en 14 encuentros, 12 de ellos como titular, sumando 874 minutos dentro del rectángulo verde, aunque tampoco fue capaz de marcar un solo gol o dar una asistencia.

Hasta el momento solo Daniel Álvarez parece en la baja de Eduardo Arce para reforzar al equipo, sin embargo, la directiva y cuerpo técnico le dieron la pretemporada para demostrar que puede tener un lugar en el primer equipo, pues viene de un año que estuvo a préstamo con Toluca.

En cuanto a las bajas, estarían saliendo de la institución Israel Reyes cuyo destino es América y será confirmado en los próximos días, Federico Mancuello que regresaría a Argentina, así como Jozy Altidore a quien no se le renovó el préstamo y la más importante, la salida del entrenador Nicolás Larcamón.