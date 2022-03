Alejandra Cuevas sale libre del penal de Santa Martha (VIDEO)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas recluída en el penal de Santa Martha desde hace 582 días, quien fue acusada por el titular de la Fiscalía General de Justicia (FGR), Alejandro Gertz Manero, por el presunto homicidio de su hermano.



? #CasoGertzManero | Hace unos minutos Alejandra Cuevas dejó el penal de Santa Martha Acatitla tras el fallo de la @SCJN que ordenó su liberación, así habló a su salida. @Carmen_mx1 con los detalles. #DeIdayVuelta con @valentinaror | https://t.co/3qXeJnAwbg pic.twitter.com/hdHcm9edN2

— adn40 (@adn40) March 28, 2022

De acuerdo con ADN40, Alejandra Cuevas salió del penal en compañía de su abogado, aproximadamente a las 16:00 de la tarde, agradeciendo a los medios de comunicación que la apoyaron durante el proceso.



“Gracias a los medios de comunicación y a la sociedad civil, que sin conocerme me han respaldado a mí y mis hijos. Tengo la certeza de que sin ustedes el fiscal, Alejandro Gertz Manero me hubiera sepultado para siempre con un delito que nunca existió” señaló Cuevas



Asimismo, Alejandra Cuevas agradeció al Poder Judicial Federal haya velado por sus derechos.



“Aunado a ello, expresó su deseo de ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que los proteja de cualquier eventualidad presente o futura a ella, su madre y sus hijos.



Fue esta tarde que Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron la libertad de Alejandra Cuevas quien fue acusada de una serie de omisiones que llevaron a la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Los ministros consideraron que Laura Morán no vivía con el hoy occiso por lo que no hay pruebas de que ella se hiciera cargo del enfermo o tomara las decisiones médicas, por lo que no es admisible la responsabilidad del mismo por lo que se consideró otorgar el amparo y el auto de libertad inmediato.

Con información de ADN40