Yo no le doy protección a nadie, ni conozco a Rautel, asegura Cuauhtémoc Blanco (VIDEO)

Ariadna Fernanda fue hallada muerta sobre la carretera La Pera-Cuautla, en Tepoztlán. Ante el caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acusó que la Fiscalía de Morelos tenía presuntos nexos con el implicado Rautel N.

Al respecto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco comentó que él no debe ser involucrado en el caso, además de que no ha protegido a nadie, refiriéndose ante los nexos de Rautel con el estado.

Además, criticó a aquellos que hacen daño a una mujer y negó que conociera al presunto feminicida de Ariadna Fernanda.

“Porque no se vale lo que le hacen a una mujer, así es que a mí no me involucren. Y si tienen los audios que me los avienten, pero yo nunca he tenido relación ni lo conozco a este personaje (Rautel N)”, aseguró el gobernador de Morelos.