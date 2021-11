Un cafecito para despertar: por qué todos lloran a López Díaz

“Me dio un pastel el día de mi cumpleaños”, “¿Con quién me voy a tomar mi cafecito?”, “El cielo está triste, como muchos lo estamos”, fueron algunas palabras que emitieron los radioescuchas tras la muerte repentina de Javier López Díaz.

Ayer, el noticiero de Buenos Días con López Díaz SIN López Díaz fue un programa especial, de moco tendido constante.

? ¡Adiós López Díaz! #Puebla vivió ayer uno de los días más tristes de su historia radiofónica después de la muerte de @RedLopezDiaz pic.twitter.com/kRTBcUZfzd — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 24, 2021

Los huérfanos de López Díaz se despidieron uno a uno, de su gurú en el periodismo poblano.

Había historias de todo, desde la que narraba cuando el conductor le regaló un pastel el día de su cumpleaños, hasta el que lloraba porque nadie lo iba a despertar por las mañanas.

La mayoría de sus radioescuchas lo recordaron con una sola frase: Un cafecito para despertar.

Hubo una historia para romper el alma a cualquiera: “Mi papá se levantaba todos los días con él y cuando se murió yo escuchaba su noticiero para recordarlo… ¿Ahora qué pasará?”.

? "¡Buenos días! mire usted su reloj son las 5:30 en punto”, fue la última vez que @RedLopezDiaz saludó a sus radioescuchas en #Puebla pic.twitter.com/HP7vd5vJDt — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 24, 2021

Los seguidores de la ‘Red de López Díaz’ le agradecieron por darle la hora: “Si se me hacía tarde me actualizaba la hora”.

López Díaz le daba la voz al ‘pueblo bueno’, como diría Andrés Manuel López Obrador. Así quedó evidenciado en el programa dedicado ayer al conductor, cientos de radioescuchas lloraron por la pérdida.

“No me gustaban las noticias, pero con él las entendí. Ahora soy adicta”, dijo una radioescucha.

Ahora los fan están huérfanos. No saben qué escuchar por la mañana. El don de López Díaz era que hacía periodistas a sus radioescuchas, les daba voz, les ayudaba.

A López Díaz lo describieron como una persona alegre, humilde, sencillo. Amante de Juan Gabriel, de Roberto Carlos y odiaba a Maluma y a Yahir.

? “Javier no quería algo fastuoso, porque era una persona sencilla, por eso nada más estamos con él las personas más cercanas”, dijo Guadalupe Montalban, viuda de @RedLopezDiaz tras agradecer a los radioescuchas por escuchar siempre el programa ‘Buenos Días con López Diaz’ pic.twitter.com/F6Gj1iv7Xc — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 24, 2021

A López Díaz no le gustaba de los poblanos que se metían en la fila de las casetas de cobro en las autopistas.

Hoy el ‘pueblo bueno’ está triste y melancólico.

Ensalada de Lengua

El día que le dijeron a Larcamón… ¡No hay dinero, joven!

A finales de mayo el presidente del Club Puebla, Manuel Jiménez, fue claro con Nicolás Larcamón: no hay dinero, joven. Hay que vender a los ‘jugadores estrellas’.

Y se fueron: Santiago Ormeño, Salvador Reyes, Omar Fernández y Maximiliano Perg.

Confirmen si el Profe Larcamón sigue rodando desde la celebración del gol de Maia ?



Te TQM, Nico. #LaFranjaQueNosUne? pic.twitter.com/Og4SUpP8oN — Club Puebla ? (@ClubPueblaMX) November 23, 2021

Seis meses después tiene otra vez en la Liguilla al Club Puebla, con un equipo austero, pero con corazón, quienes tratarán de buscar su pase.

Ahora, Larcamón está en la mira de al menos tres equipos de la Liga MX, Chivas, Cruz Azul y Pachuca.

Esperemos que el ‘presi’ no salga a decir: NO HAY DINERO y ocasioné que Larcamón dirija los últimos partidos del Club Puebla. Es decir, para este 2022 no veamos más al entrenador querido por la afición en el banquillo del Estadio Cuauhtémoc.

