El corazón no se mete en la nómina

Estamos a unos días de concluir con el mes donde celebramos el día del amor y la amistad y, aunque en muchas ocasiones se puede ver como sólo un buen momento mercadológico, viene bien para abordar un tema que, de manejarse adecuadamente, podría evitar muchos malos ratos e incluso ruptura de buenas relaciones.

Me refiero a mezclar las relaciones afectivas, llámense de pareja, familiares o de amistad con los negocios, proyectos o trabajo.

Y es que, a pesar de escuchar versiones como la de: no hay mejor socio que alguien que quieres para que te sientas en confianza o, por el contrario, nunca hagas negocios con tus seres queridos porque el dinero es un problema; he de reconocer que en ambos escenarios he visto cumplirse y no, estas afirmaciones.

Partamos del principio, cuando analizamos la conducta de la cultura occidental, es muy común que en la mayoría de los casos no sepamos “separar” los negocios del afecto.

Y esto sucede no sólo entre amigos o pareja, incluso en las empresas familiares donde algunos integrantes no respetan o acatan las normas y responsabilidades porque saben que no los pueden correr de lo que es su propio patrimonio y eso, a la larga, entorpece el crecimiento de cualquier organización.

Hablando de los negocios o emprendimientos entre amigos o pareja, es común que cuando algo al interior de la relación no funciona, repercute directamente en el negocio o viceversa; y muchas veces, grandes ideas o marcas se ven terriblemente afectadas por la separación.

Por ello, aquí te presento algunas ideas que deberías considerar antes de involucrar a alguien muy cercano si no quieres terminar con esos lazos.

Lo primero que se debe hacer es poner por escrito, o en muchos de los casos notariado y bien constituido, el rol que jugará cada quien; los montos o lo que aporta cada uno en la sociedad para que no haya confusión y poner cláusulas muy claras para evitar omisiones y excusas.

Platica lo que esperas de cada uno, es muy fácil decir: vamos a lograrlo juntos, pero, ¿qué abonará cada parte?

Analiza el perfil, si bien es cierto que en ocasiones se prefiere a una persona de confianza que a un profesional con dudosos principios; si se puede que tu gran amigo reúna ambas características, felicidades, estarás del otro lado.

Muchas veces sólo porque es una persona que aprecias, le das responsabilidades que están fuera de su alcance o, peor aún, no se compromete de más porque sabe que pasarás por alto cualquier detalle y eso no puede ser así.

Es posible hacer equipos poderosos en cualquier ámbito, en negocios, proyectos sociales hasta políticos, si se establecen bien los objetivos y principios, ahí tenemos a los Obama, por mencionar algo.

En todo momento debemos aprender a ser profesionales sin mezclar las cosas para que tampoco nos tomemos personal alguna represalia y por el contrario, no afectemos a esa gente que queremos y en la que confiamos tanto.

Así generaremos grandes proyectos, recordando que todos podemos ser… UNIVERPRESARIOS.