El centenario de Echeverría

La celebración del centenario del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, el pasado domingo 16 de enero, fue motivo para que numerosos medios de difusión mexicanos dieran un amplio despliegue a este hecho. Era lógico, ningún ex presidente mexicano, ha llegado a esa edad con vida, además, Echeverría no fue un presidente cualquiera: fue un mandatario ampliamente capacitado para la actividad política, por un poblano, el general Rodolfo Sánchez Taboada, que fue el primer presidente del comité nacional del PRI, después de que el partido surgido de la Revolución Mexicana, había pasado por etapas difíciles una vez terminado el conflicto armado.

Cuando los Estados Unidos hacían lo que querían con la mayor parte de los países latinoamericanos, siempre tuvo un escollo, que fue el gobierno mexicano encabezado por Luis Echeverría, que fue un apoyo para Fidel Castro de Cuba y para Salvador Allende, de la república de Chile, que habían decidido ir por la izquierda para enfrentar los problemas políticos, económicos y sociales de sus respectivos pueblos.

Echeverría no era izquierdista, pero sí tenía muy presente a la Revolución Mexicana de 1910, que fue considerada como la primera revolución social del mundo.

Los objetivos de cubanos, chilenos y mexicanos, eran los mismos aunque por distintos caminos: terminar con la terrible desigualdad social, dejada por trescientos años de coloniaje español, mediante la impartición de justicia para todos por igual.

SEGÚN DECLARO EL ACTUAL DIPUTADO priista Augusto Gómez Villanueva, quien fue el que hizo el destape de Luis Echeverría, como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, los Estados Unidos, a través de su agencia central de inteligencia, CIA, trató de desestabilizar a México durante el gobierno del centenario ex presidente, por considerarlo opositor a las políticas estadounidenses y aliado de la Unión Soviética de ese entonces.

También enfrentó, como ahora lo hace López Obrador, la oposición interna de la derecha mexicana que por sistema se opone a todo lo que pueda ser de beneficio para el pueblo mexicano. La CIA buscó enturbiar su sexenio sin lograrlo.

Como presidente de la república, Echeverría visitó 44 países, se entrevistó con el líder Chino Mao Tse Tung, apoyó el ingreso de China a la ONU; fue recibido con grandes honores por el mariscal Tito, de Checoslovaquia, rompió relaciones con la España de Francisco Franco, el dictador fascista, en fin, encabezó un gobierno progresista respetado en el mundo entero.

Internamente tuvo problemas graves, pues se le ha implicado en la represión del 68 y se le culpa de la represión estudiantil de 1971.

Enfrentó un proceso judicial durante el gobierno de Vicente Fox, que lo llevó a sufrir prisión domiciliaria.

Al respecto, Gómez Villanueva afirma que fue una venganza de Fox, pues las tierras de su rancho de San Cristóbal, en Guanajuato, fueron objeto de una investigación, por una denuncia de campesinos de la región.

CIEN AÑOS DE UNA VIDA ENTREGADA TOTALMENTE a la política. Es lógico que en ella haya cosas positivas y negativas.

Pronto aparecerá un libro en el que 30 políticos de aquella época, escribirán sobre lo que les tocó vivir. Será sin duda interesante.

MALA IMPRESIÓN CAUSÓ el relevo del secretario del Trabajo del gobierno de Puebla, Abelardo Cuellar, pues es considerado uno de los auténticos hombres de izquierda del actual gobierno, que ha sido fiel a sus convicciones y que ha hecho un buen trabajo, dentro de lo que puede hacerse en una dependencia que durante el gobierno panista de Moreno Valle Rosas, fue un auténtico desastre, al grado de que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje era un sobrino político de Blas Chumacero, líder vitalicio de la CTM en Puebla. Lo sustituye Gabriel Biestro, quien ha sido diputado local de Morena y dirigente estatal de ese partido.

BIEN RECIBIDO HA SIDO el hecho de que el doctor en derecho Ricardo Velázquez haya regresado a su puesto de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, después de haberse desempeñado como jefe del Jurídico del gobierno estatal.

LA PRIMERA RECTORA DE LA BUAP, Lilia Cedillo Martínez, se ganó un diez con los trabajadores en edad de jubilación de la máxima casa de estudios del estado, al lograr que estos trabajadores universitarios en edad de retiro lo puedan lograr en poco tiempo y no esperar hasta cinco años para ello. Felicidades.