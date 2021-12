Arriban los Rivera Vivanco a Atlixco: Mayte presidirá delegación de Cruz Roja

Sin importar el ‘alud’ de escándalos que dejó a su paso como presidenta honoraria del DIF Municipal en Puebla Capital, como el ‘lechegate’ y las denuncias por violencia laboral, Mayte Rivera Vivanco fue nombrada presidenta del Consejo Directivo de la delegación de la Cruz Roja en el municipio de Atlixco.

Fue la mañana del miércoles, durante una rueda de prensa cuando Mayte Rivera Vivanco se presentó como presidenta de la delegación la Cruz Roja en el municipio de Atlixco.

Lo anterior, luego de que el pasado mes de noviembre el delegado estatal de Cruz Roja, José Manuel Cervantes Jiménez, ordenara el cierre temporal de la delegación atlixquense y retirara de manera arbitraria a Carlos Canseco Barrios de la presidencia del Consejo.

Durante su presentación como presidenta del Consejo de la delegación de Cruz Roja en Atlixco, Rivera Vivanco presentó a Abigail Báez, Alondra Méndez, Julieta Camacho, Hugo Escobedo y Patricia Aguilar como el resto de los integrantes de este órgano.

Además, durante su primer discurso público como presidenta del Consejo de Cruz Roja en Atlixco, Mayte Rivera Vivanco reprochó a la ciudadanía el hecho de que ya no cooperen y aporten dinero durante las campañas de boteo, por lo que aseguró que se encargará de diseñar estrategias para que la delegación de este organismo en este municipio pueda hacerse de recursos.

“Botear ya no es suficiente por que la ciudadanía ya no aporta porque no cree, pero ahora hay que darle un enfoque diferente como el de apoyarnos con los estudiantes, fomentar entre ellos la educación de la Cruz Roja”, dijo Rivera Vivanco.