Ayto. de Ariadna Ayala denuncia a dos ex funcionarios de Memo Gutiérrez (FOTOS)

Norma Gil Jiménez, ex directora de Contabilidad Control Presupuestal y Patrimonio, así como José Espinosa Ángel, actual regidor de Salud y ex jefe de Recursos Materiales y Adquisiciones, son los primeros dos ex funcionarios de la administración del panista Guillermo Velázquez Gutiérrez denunciados por las más de 2 mil 120 observaciones detectadas en el proceso de entrega recepción en el Ayuntamiento de Atlixco; además de que trascendió que la ex secretaria general del gobierno blanquiazul, Erika Armenta Pérez está acusada por los delitos de falsificación de firmas y documentación oficial .

Fue el pasado 26 de enero, cuando el Ayuntamiento de Atlixco, a cargo de la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, dio a conocer que dentro del proceso de entrega recepción con el gobierno de Guillermo Velázquez se detectaron 2 mil 120 observaciones que representan un presunto daño patrimonial superior a los 15 millones de pesos, razón por la cual aseguraron que se interpusieron dos denuncias penales en contra de ex funcionarios de la administración del panista.

Ante esto, fuentes consultadas por CAMBIO al interior del Ayuntamiento de Atlixco aseguraron que los dos ex funcionarios del gobierno de Velázquez Gutiérrez son Norma Gil Jiménez, ex directora de Contabilidad Control Presupuestal y Patrimonio, así como José Espinosa Ángel quien fuera jefe de Recursos Materiales y Adquisiciones.

Tras filtrarse al interior del Ayuntamiento el curso de las investigaciones en contra de los ex funcionarios de la anterior administración de Guillermo Velázquez, de manera extraoficial se sabe que José Espinosa Ángel, actual regidor de Salud y Asistencia Pública, ya alista su separación del cargo y la llegada al Cabildo de Atlixco de su suplente.

Además, cabe recordar que el viernes pasado, la ex secretaria general del Ayuntamiento de Guillermo Velázquez, Erika Armenta Pérez, acudió al área de Recursos Humanos para recibir la notificación del proceso en contra de Norma Gil Jiménez, ex directora de Contabilidad Control Presupuestal y Patrimonio, quien está acusada de corrupción y filtrar información.

Tras recibir la notificación en contra de Norma Gil, Erika Armenta fue detenida por destruir documentos oficiales y por agredir físicamente a la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Atlixco, Samantha Lizbeth Jiménez Torres.

Asimismo, trascendió que Erika Armenta está acusada por los delitos de falsificación de firmas y de documentación oficial a su paso como secretaria general del Ayuntamiento de Atlixco a cargo del panista Guillermo Velázquez.