En Texmelucan, 400 personas han sido puestas a disposición del MP

San Martín Texmelucan Pue.- A través de la Secretaría de Seguridad Pública de Texmelucan se dio a conocer que de los que de esta administración se han realizado 440 puestas a disposición ante el ministerio público mientras que del 2016-1018 solo fueron 110 las personas puesta a disposición, aumentando el 300 por ciento las personas puesta a discusión del fueron comunión o federal.

En rueda de prensa el secretario de seguridad pública Juan Valentín Alducín Guerra dio a conocer que del 2016 al 2018 la administración del entonces presidente, Rafael Núñez se pusieron a discusión del ministerio público o federal 110 personas.

Alducín Guerra destacó que en lo que va de esta admicistración que dio inicio se han realizado 440 personas puesta a discusión del ministerio público por delitos del fuero común o federal, es decir que se han puesto a disposición 300 por ciento más personas que en la administración de Rafael Núñez.

Por su parte el síndico municipal, Horacio Cano Vargas destacó “todos recordemos no había narcomenudeo, no había personas que se encontraban descuartizadas, no sacaban a personas detenidas y luego las descuartizaban, vaya si creemos que hoy estamos pero que en ese momento cuando esos personajes tenían la responsabilidad estamos perdidos”