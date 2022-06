Ayuntamiento de Tehuacán va tras empresa que incumplió con instalación de cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Tehuacán buscará sancionar a la empresa Marpa luego de que ésta no cumpliera con la correcta instalación de las 300 cámaras de seguridad de la demarcación, mismas que tenían que estar colocadas y operando desde el trienio anterior.

Fue el regidor de Gobernación del Cabildo de Tehuacán, Armando Ramírez San Juan, quien dio a conocer que hasta el momento la empresa encargada de la instalación de estas 300 cámaras no ha concluido con los trabajos para que éstas operen, mismos que deberían estar listos a finales de este mes.

“Nos ha retrasado mucho el tema de las cámaras de vigilancia, el día de ayer me entregaron un reporte mensual. Sí han avanzado, pero no han terminado como tal; quedaron en entregarlo a finales de este mes, prácticamente es fin de mes y yo no creo que las terminen”, expresó el funcionario municipal.