Pedro Tepole recula y asegura que Ayuntamiento de Tehuacán sí buscó empresas para instalar planta recicladora (VIDEO)

Después del ‘jalón de orejas’ por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, cambió su discurso y aseguró que su administración ya tuvo contacto con tres empresas para que se instale la planta tratadora de residuos en su demarcación y a la que pretende concesionar este servicio por 30 años.

Fue el pasado lunes cuando el edil de Tehuacán, Pedro Tepole, dio a conocer que el Ayuntamiento no realizó ningún procedimiento para elegir a la empresa que se encargará de ejecutar el proyecto de la planta tratadora de residuos sólidos, asegurando que no se destinarán recursos públicos y únicamente se emitirán los permisos de uso de suelo.

Por lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) a cargo de Beatriz Manrique Guevara rechazó que la dependencia haya contratado a una empresa para el tratamiento de residuos en el municipio de Tehuacán, ya que esa es competencia del municipio.

Al respecto, Tepole Hernández insistió que no se ha realizado ningún proceso de licitación para elegir a la empresa encargada de ese proyecto, pero mantuvieron diálogo con tres empresas, las cuales aseguró que deberán tramitar sus permisos correspondientes ante la Smadsot, y a quien cumpla con las características o requisitos se le expedirá los permisos de uso de suelo.

"No hay licitación, nosotros como gobierno municipal dialogamos con varias empresas para ver cuál era la mejor propuesta, entonces hay una empresa que a lo mejor va a sacar los permisos en la Secretaría de Medio Ambiente para ver si es viable donde se va a reubicar y si no es viable, no podemos hacer un contrato con nadie en este momento hasta que la autoridad correspondiente diga si es apto el predio para instalar una planta separadora, tan luego se tenga esos permisos se dialogará con la empresa y se hace un convenio (...) platicamos con 3 empresas Mareco, Tersa y Green", destacó.