A más de un año de su compra, cámaras de vigilancia no funcionan en Tehuacán

Ahora con el pretexto de no contar con el equipo para realizar el monitoreo en tiempo real, el Ayuntamiento de Tehuacán retrasó una vez más el funcionamiento de las 300 cámaras de vigilancia que adquirió la administración anterior del edil sustituto, Artemio Caballero López, mismas que llevan más de un año sin operar.

Desde el mes de julio del 2021 comenzaron a instalarse alrededor de 300 cámaras en el municipio de Tehuacán, para las cuales él entonces presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, destinó alrededor de 6.5 millones de pesos y la empresa Marpa estaría entregando los trabajos a más tardar el 14 de octubre del mismo año.

Sin embargo, los trabajos nunca se culminaron, la administración pasada no hizo la entrega de ello durante el cambio de gobierno, ni mucho menos la empresa antes señalada entregó los equipos, por lo que fue llamada a principios del 2022 para culminar con los trabajos.

Por lo anterior, Marpa se comprometió a entregar los equipos funcionando entre abril y mayo del 2022, pero pidieron más tiempo y se esperaba que en julio los trabajos ya estuvieran culminados, desafortunadamente hasta la fecha el equipo no puede ser monitoreado en vivo.

Al respecto, el regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan externó que las cámaras ya están funcionando, pero estos no pueden ser monitoreados totalmente en vivo, derivado de la falta de actualización de algunos equipos, tema que no fue incluido en el contrato que realizó la administración pasada con la empresa.

“Ahorita la operatividad de cámaras está funcionando, pero no se les puede dar seguimiento, es decir para visualizar algún punto en específico, hay que entrar al archivo de la cámara y visualizarlo (…) Ya que el equipo que envía información al Cerit, no está actualizado y eso no estuvo dentro del contrato que llevaron a cabo desde la administración pasada, ese equipo adicional que se pidió y no han llegado por cuestiones técnicas”, manifestó.