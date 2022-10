Ooselite ignora a Medio Ambiente: mientras no paguen por el servicio, no se recolectará la basura en Santa María Coapan

El director del Organismo Operador del Sistema de Limpia de Tehuacán (Ooselite), Joel Paz Ornelas ignoró la solicitud de la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, al asegurar que no se harán cargo de la recolección de la basura en Santa María Coapan hasta que los pobladores se empadronen y paguen por el servicio.

En días pasados, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), exhortó al gobierno de Pedro Tepole Hernández a hacerse responsable de la recolección de basura de su comunidad subalterna, Santa María Coapan, ya que los pobladores de esa zona habían violado en dos ocasiones los sellos de clausura para depositar sus desechos sólidos urbanos.

Al respecto, el director del Ooselite, Joel Paz, dijo que ya sostuvieron una reunión con las autoridades auxiliares de Coapan, donde dejaron en claro que están dispuestos a recolectar su basura, aunque para ello deberán empadronarse y pagar por el servicio que ofrecerán.

Agregó que, hasta el momento solo han sostenido pláticas sin que exista nada concreto, además de que mencionó que en caso de llegar a un arreglo desconoce el tiempo que pueda tardar el empadronamiento de los pobladores de Santa María Coapan y se deberían de realizar los trámites para adquirir al menos dos unidades recolectoras más, así como el diseño de las rutas.

Los pobladores de Santa María Coapan, generan entre 6 a 8 toneladas de basura al día, los cuales están depositando en el relleno sanitario que tiene sellos de clausura de la Profepa y Smadsot.

El funcionario reconoció que existe complicación en la recolección de basura desde un inicio, esto ante el tiempo que pierden para trasladar los desechos hasta Ciudad Serdán, aunque minimizó la inconformidad ciudadana por el deficiente servicio de recolección al decir que solo son unos cuantos quienes se quedan sin depositar sus desechos.

“La complicación que tenemos es que, al no tener un horario establecido, el día sí, el horario no, ya que se complica por el traslado, a lo mejor no estuviste en tu casa y para ti no pase en tu casa, pero la gran mayoría sí pudo tirar”, citó.