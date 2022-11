Pobladores de Tepanco exigen saneamiento de relleno sanitario tras clausura de Profepa

Los vecinos de San Andrés Cacaloapan acusaron que a más de un año de que cerraran este tiradero de basura, el gobierno de Eusebio Martínez no ha hecho nada para comenzar con el saneamiento

Pobladores de Tepanco de López acusaron que el presidente municipal, Eusebio Martínez no ha iniciado el saneamiento del relleno sanitario de la demarcación a más de un año de su cierre, además de que aseguraron que recientemente la Profepa notificó sobre la clausura de este tiradero de basura, sin embargo, no ha sido colocado un solo sello en el lugar.

Fue desde el pasado 16 de octubre de 2021 cuando pobladores de la junta auxiliar de San Andrés Cacaloapan decidieron cerrar el relleno sanitario de Tepanco de López acusando la falta de interés del gobierno municipal para sanearlo y ante la sobreexplotación del lugar generando una alta contaminación en la zona.

A más de un año del cierre de este basurero, finalmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) notificó a los pobladores de Cacaloapan sobre la clausura temporal del relleno sanitario.

Sin embargo, aunque esta determinación se emitió desde el pasado 13 de septiembre del 2022, fue hasta el pasado martes 1 de noviembre cuando los pobladores de dicha junta auxiliar fueron notificados.



"Es una clausura temporal, hasta el día de ayer nos hicieron llegar el acuerdo, mismo que es del 13 de septiembre y fue por parte de la Profepa (...) Pero estamos en inconformidad ya que no hay sellos de clausura, ni un folio", comentó el presidente del Comité Comunitario de San Andrés Cacaloapan, Oswaldo Luna Beristain.



Ante esto, manifestaron que no permitirán que sólo coloquen sellos de clausura y el lugar se quede con toneladas de basura, por lo tanto, seguirán exigiendo el saneamiento y emitirán un oficio a las autoridades estatales y federales para exigir la colocación de los sellos de clausura, así como el seguimiento al caso lo más pronto posible, de lo contrario tomarán otras medidas de presión hasta lograr con el rescate del espacio.

Lamentó la falta de interés por parte del gobierno municipal de Eusebio Martínez Benítez, así como de las autoridades estatales para dar una solución al tema e incluso señaló que ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dicho basurero no existe y desconocen ante qué dependencias sacaron los permisos para su operación.



"Hay un procedimiento en contra del municipio (de Tepanco de López), pero definitivamente no hay interés por atender el tema del relleno sanitario", destacó.



Derivado de la falta de un basurero para albergar los desechos sólidos urbanos que se generan en el municipio antes mencionado, estos son trasladados al relleno sanitario de Ciudad Serdán.

Cabe mencionar que no solo es Tepanco de López dónde afrontan la problemática, también Tehuacán no tiene un relleno sanitario, dónde no ha iniciado acciones de remediación en el basurero de Santa María Coapan o el patio de maniobras de San Marcos Necoxtla, en el cuál están almacenadas cientos de toneladas de basura; a la misma acción se une Zapotitlán Salinas, quien también ocupa un patio de maniobras sin permisos de las dependencias correspondientes, posteriormente llevan sus desechos a Ciudad Serdán.