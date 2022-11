Alcalde de Tepanco de López pretende reabrir relleno sanitario pese a clausura de Profepa

Pese a que los habitantes de San Andrés Cacaloapan fueron notificados sobre la clausura del relleno sanitario de su comunidad, el presidente municipal de Tepanco de López, Eusebio Martínez Benítez pretenden seguir usando este tiradero de basura por el negocio que representa el recibir los desechos sólidos de los municipios de la zona.

Fue el primero de noviembre cuando los pobladores de la junta auxiliar de San Andrés Cacaloapan fueron notificados por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sobre la clausura temporal del relleno sanitario de Tepanco de López, luego de que la medida fuera emitida desde el pasado 13 de septiembre de este año.

Sin embargo, los pobladores de esta localidad acusaron que hasta la fecha ninguna dependencia federal o estatal ha colocado algún tipo de sello oficial de clausura en el tiradero de basura.

Ante esto, señalaron que el edil de Tepanco de López, Eusebio Martínez, pretende reabrir el lugar para ingresar de nueva cuenta la basura del municipio, bajo el argumento que hay supuestas complicaciones con la recolección de los desechos.

Denunciaron que presuntamente Martínez Benítez por intereses económicos busca reabrir el basurero municipal, ya que mientras operó permitía el ingreso de desechos sólidos urbanos que provenían de entre ocho y hasta diez municipios, como Yehualtepec, Tecamachalco, Juan N., Méndez, Tehuacán, Vicente Guerrero, San José Miahuatlán, entre otros más que no fueron contemplados para hacer uso de este relleno intermunicipal.

“El pueblo está muy unido, nosotros vamos a Puebla y de que no se abre, no se abre; él dice que no es un problema de contaminación, entonces qué quiere ver él, si hay material de hospitales, medicinas caducadas, aceites, residuos de maquiladoras, entre otros que ponen en riesgo, ya que nunca colocaron una membrana”, comentó el presidente del Comité Comunitario de San Andrés Papaloapan, Oswaldo Luna Beristain.