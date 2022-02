¡Aquí hay chamba con y sin experiencia! Sabrina Sabrok abre plazas en su industria

La actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok, se mudó recientemente a México por lo que busca empleadas para continuar con su industria, por lo que lanzó una convocatoria para conseguir nuevas actrices.

De acuerdo con Tv Notas, Sabrina se encuentra realizando un casting, señalando que no importa tener experiencia o no.

“Sí no tienes trabajo, te gusta el sex... eres mayor de 21 años y mente abierta, trabaja conmigo”, adelanta la ex bailarina de ballet.

Por lo que ofrece vacantes en la industria de cine para adultos, los requisitos son que no tengan problemas con mostrar su cara y su cuerpo en todos los ángulos

Una de las categorías que más le piden son los videos lesbian y sin prejuicios estéticos ni físicos, para la argentina todas las mujeres tienen una oportunidad

La también cantante se encuentra recuperada de la parálisis facial que padeció, debido a la mala aplicación de botox por parte de una enfermera en Estado Unidos. Además, programa una liposucción y una cirugía de ojos y parpados.

"Todas las mujeres son bellas y no tengo problema, siempre y cuando sean mayores de 21 años, podría grabar hasta con una dama de 80 años. El público que tengo es muy grande y de distintas edades y gustos, así que me piden videos con mujeres gordas, delgadas, con bubis pequeñas o grandes, operadas, naturales".

"Cuando alguna mujer me escribe a mis redes y me dice que se siente insegura con su cuerpo yo siempre la motivo y le digo que no se preocupe que se acepte como es y que hay gustos para todos", finalizó.