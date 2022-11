Laura Flores revela el calvario que pasó tras posar en Playboy

La actriz Laura Flores reveló el calvario que vivió, cuando posó para la revista Playboy en 1992.

Flores de ahora 59 años, se arrepiente de haber posado para dicha publicación para caballeros, pues la estigmatizó en ese momento y afectó a su hija, que fue víctima de bullying en la escuela.

La actriz platicó en entrevista para los medios que, además, la corrieron de una telenovela, por lo que no tiene un buen recuerdo de esta experiencia.

" Yo salí en Playboy en 1992 y me corrieron de una telenovela; a mí me hizo un daño espantoso en ese momento".

LFlores recordó que cuando su hija María del Cielo estudiaba en la secundaria, sus compañeros la molestaban con las fotos de la revista, esta situación la ponía triste, al grado que un día se lo dijo llorando; tuvo que tomar terapia.

"Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija, se avergonzaba de mí, ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía 'mamá estoy harta, ya no sé qué hacer, lloro cada vez que estoy en la escuela y me muestran las fotos'".