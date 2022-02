Estas son las sensuales FOTOS de Celia Lora en su tercera aparición en Playboy México

La hija del cantante Alex Lora, posó por tercera ocasión para la revista Playboy México, para celebrar el 20 aniversario de la publicación en nuestro país, dejando con la boca abierta a miles de seguidores debido a las sensuales fotos de Celia.

“Esas manos me hacen más fuerte en una portada con tanta señorita y eso está padre, me gusta más que sea de apoyarnos entre nosotras. La idea fue mía, todas estaban muy contentas, no había competencia entre mujeres, entonces fluyó”, aseveró Celia Lora.