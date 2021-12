Claudia, Genoveva, Manzanilla, Gerry y Abdala, los grandes perdedores del 2021

Rivera Vivanco fracasó como edil; Huerta Villegas no logró la dirigencia del PAN; Rodrigo, el súper delegado, no pudo con la primera jornada de vacunación; y Gerardo se quedó sin su mina de oro, Fuerza por México

El 2021 fue un año electoral en donde se exhibieron grandes fracasos de proyectos políticos, a los cuales los poblanos no les dieron continuidad; además de que se cerraron ciclos, también hubo escándalos de corrupción y de malos manejos. La pandemia les pegó a todos por igual, pero parece que a algunos políticos les fue peor.

Personajes como Claudia Rivera, Fernando Manzanilla, Gerardo Islas y Genoveva Huerta vieron frustrados sus planes a corto y mediano plazo, pensando en las elecciones del 2024, al perder el gran capital político del cual gozaban en sus cargos, pues los cuatro sufrieron derrotas estrepitosas que los ponen ‘con un pie en el exilio’ y sin ese futuro tan añorado para la sucesión gubernamental en Puebla.

Asimismo, desde el Gobierno del Estado se continuó con el combate a la corrupción, lo que significó las destituciones de secretarios como Guillermo Aréchiga y Raciel López Salazar, a quienes de manera fulminante el gobernador removió de sus cargos por estar implicados en manejos poco claros de recursos y encontrarse muy cerca de las diversas mafias que hay en el estado.

Claudia se fue como la alcaldesa peorevaluada y la más corrupta de la historia

Por segundo año consecutivo, la gran perdedora del año fue la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien en medio de todos los señalamientos de corrupción y mal uso de recursos públicos buscó reelegirse en el cargo; sin embargo, fue brutalmente vencida en las elecciones del 2 de diciembre, tras perder por una diferencia de 120 mil votos con el panista Eduardo Rivera Pérez. Claudia Rivera se despidió del ‘Charlie Hall’ como la presidenta municipal peor evaluada del país, de acuerdo con una medición realizada por C&E Research, en donde sólo el 14 por ciento de los poblanos de la capital aprobó su gobierno. Y también se despidió como la presidenta municipal más corrupta de la historia.

Rodrigo Abdala, el funcionario federal más ineficiente de Puebla

La ineficacia de Rodrigo Abdala como súper delegado federal quedó exhibida una vez más, ya que como encargado de coordinar el proceso de vacunación de los adultos mayores contra el COVID-19, generó un caos en Ciudad Universitaria, en donde incluso una mujer falleció mientras esperaba su vacuna y por ello le quitaron esa responsabilidad. Tras los malos resultados también en la entrega de apoyos de los programas del Gobierno federal, Rodrigo Abdala dejó la delegación de la Secretaría del Bienestar para ser sustituido por Vida Inés Vargas. Del ex delegado ya nadie se acuerda, sólo CAMBIO, pues sin duda es el personaje público más ineficiente del que se tenga memoria y por ello merecía un lugar especial en la lista de perdedores del 2021.

Gerardo Islas: fracasó en lograr el registro de su partido nacional, FxM

El morenovallista Gerardo Islas Maldonado forma parte de los perdedores del año, tras la desaparición de Fuerza Por México, el partido político del cual era dirigente nacional y que no obtuvo el tres por ciento de los votos en las elecciones para conservar su registro. Hay que decirlo, ‘Gerry’ dio la pelea en los tribunales electorales, pero una y otra vez fue derrotado. Al final y ya sin camino para recuperar el registro tuvo que aliarse con los dirigentes del PES y de Redes Sociales Progresistas, que también perdieron su registro, para intentar formar una nueva fuerza política de cara al 2024 para la elección presidencial.

Fernando Manzanilla soñaba con ser gobernador o de perdis reelegirse: fracasó

El ex diputado federal y ex cuñado del finado Rafael Moreno Valle, Fernando Manzanilla Prieto es otro de los personajes que se quedó sin capital político para el 2024, ya que el PES, partido político al que impulsó, también desapareció, dejándolo sin la posibilidad de repetir como legislador federal. Manzanilla ya era un perdedor desde el año pasado, cuando fue defenestrado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien incluso reveló que incurrió en actos de corrupción a su paso por la extinta Secretaría General de Gobierno. Pero este año quedó exhibido por no ser ese ‘excelente operador electoral’ que presume ser, pues el PES no logró ni en Puebla el tres por ciento y, por si fuera poco, Fernando no quiso competir en las urnas y prefirió buscar su reelección.

Genoveva Huerta hizo de todo para no perder la dirigencia estatal del PAN

Genoveva Huerta Villegas fue de fracaso en fracaso durante este año, ya que pese a los múltiples ataques en contra de Eduardo Rivera para quedarse con la candidatura panista para la alcaldía de Puebla, al final le ganaron la batalla. Luego al interior del partido, buscó su reelección como dirigente estatal y para lograrlo no se tocó el corazón, hizo todo lo permitido y prohibido; pero ni clonando credenciales de elector, tema que CAMBIO exhibió; ni robándose 31 urnas de la elección, pudo lograrlo. Al final terminó perdiendo ante Augusta Díaz de Rivera, quien fue impulsada por el propio Eduardo Rivera.

Alfonso Esparza no pudo vs el gobernador, salió al destierro

Alfonso Esparza Ortiz terminó con su período como rector de la BUAP tras nueve años de haber ocupado el cargo, desapareciendo de la vida pública ante los diversos señalamientos en su contra por corrupción y desvío de recursos universitarios. Del mismo modo fue incapaz de colocar a un perfil que lo sucediera en la rectoría de la universidad, ya que la comunidad de la BUAP se decantó por Lilia Cedillo, que representó a un perfil académico fuera del círculo de poder de Esparza Ortiz. Las malas noticias no sólo fueron la pérdida de la universidad, sino también que hay diversos procesos en su contra que lo llevaron al exilio, pues sabe que podría pasar muchos años tras las rejas por desfalcar a la máxima casa de estudios del estado.

Raciel López Salazar fue destituido por permitir y alentar la corrupción en la SSP

Raciel López Salazar fue destituido de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado después de que se diera a conocer que estaba vinculado con bandas criminales que operaban en el estado y que estaba relacionado con diversos actos de corrupción. Lo peor para él es que los señalamientos no fueron de los medios de comunicación o de otro funcionario, sino de su propio jefe, el gobernador Miguel Barbosa, quien lo destituyó fulminantemente. Con la salida de López Salazar, también se destituyó a los directores chiapanecos que habían llegado bajo su mando a la dependencia estatal, a fin de hacer una limpia dentro de la misma y evitar más actos de corrupción.

Guillermo Aréchiga llevó la corrupción a su máxima expresión en la SMT

El ex secretario de Movilidad y Transporte forma parte de los perdedores del año, tras haber sido despedido de su cargo por actos de corrupción cometidos al frente de la dependencia, llegando al grado de usar la fuerza pública para desalojarlo. De igual manera se dio a conocer que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por actos de corrupción, tras haber entregado concesiones del transporte público a sus allegados, además de que la modernización del sistema de transporte fracasó. Ha sido puesto como ejemplo de corrupción y de ineficiencia en las áreas públicas por el gobernador Miguel Barbosa.

Saúl Huerta perdió el fuero y hasta la candidatura de reelección

El ex diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, fue uno de los grandes perdedores del año, pues además del escándalo de pederastia que lo llevó a la cárcel, lo hizo perder su ‘prominente’ carrera política, pues fue de los legisladores poblanos a los que se les permitió ir a buscar su reelección. Tras ser detenido por primera vez en un hotel de la Zona Rosa de Ciudad de México el 21de abril, tuvo que dejar la nominación y cuatro meses después, ya sin fuero constitucional y con dos denuncias formales por abuso sexual a menores de edad, Saúl Huerta decidió entregarse a las autoridades en la madrugada del 19 de agosto.

René Sánchez Galindo, el Rey del Ambulantaje sucumbió en las urnas

El ex secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, se hundió junto con la ex alcaldesa Claudia Rivera, ya que decidió separarse de su cargo para ir en busca de la diputación federal del Distrito XII; sin embargo, sus malos resultados como funcionario de la Comuna y sus nexos con el ambulantaje le terminaron pesando y generando una derrota en las urnas. Otra de sus derrotas fue la designación de Beatriz Torres como nueva delegada de la Conagua en Puebla, cargo al que aspiraba Sánchez Galindo para mantenerse viviendo del erario público.

Fredy Erazo, el invento de Alejandro Armenta que fue echado del TEEP

Fredy Erazo Juárez, abogado defensor de “El Grillo” y asesor electoral de Alejandro Armenta, fue el primer perdedor del año, pues el 6 de enero de este 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le tumbó la magistratura electoral que el Senado de la República le había entregado de manera ilegal, a recomendación de su jefe Armenta, pese a que debían de entregarle el cargo a una mujer. Erazo Juárez es conocido por ser el aboga del Lider narcomenudista del mercado Morelos, Christian N. El Grillo. Actualmente se desempeña como Coordinador General de la Unidad de Transparencia del Senado de la República.