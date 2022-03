Los chilaquiles serán más caros: Canirac modifica sus cartas ante alza de insumos

Los restaurantes en Puebla empezarán a ajustar los precios en sus cartas, aunque depende de cada establecimiento el porcentaje que incrementen, esto debido al alza que han tenido algunos productos, principalmente la tortilla, además de la carne y ciertas verduras, así lo reveló el nuevo presidente de la Canirac, Carlos Azomoza Alacio.

En entrevista el representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla reveló que son prácticamente todos los afiliados los que tendrán que ajustar sus cartas, con un incremento en los precios, ya que de lo contrario no generarían ganancias para sus negocios.

En este sentido Azomoza Alacio mencionó que no puede dar un estimado de cuánto aumentarán los productos, pues eso depende de cada establecimiento y las especialidades que manejen en sus menús, toda vez que los insumos han subido de precio en diferentes proporciones.

El empresario detalló que el incremento en los precios fueron más significativos para los establecimientos de tortilla, además de la carne, harina y limón, ya que para la mayoría de los negocios afiliados se pueden considerar como materias primas.

“Los restaurantes han tenido que hacer ajustes a sus precios, porque si no, no es posible mantener ningún negocio. No tenemos un standard porque varían de los gastos y costos de cada establecimiento, cada empresa tiene que hacer un análisis para ver la manera de hacer funcionar su negocio”, dijo.