Renovación de dirigencia del SNTE Sección 51 en Puebla se retrasa hasta marzo del 2023

La convocatoria para la renovación de la dirigencia de la SNTE sección 51 en Puebla se retrasará hasta el mes de marzo del 2023, dijeron fuentes del gremio a Diario CAMBIO; además de que ya no hay tiempo para realizarse en lo que resta del año, pues el proceso dura un mes y los maestros salen de vacaciones el 16 de diciembre.

El proceso de la renovación del secretario general del SNTE en Puebla sigue con retrasos, ahora se proyecta que se lleve a cabo hasta el próximo año, pues difícilmente se podrá realizar en la recta final del año, ya que en la segunda semana de diciembre la comunidad escolar en Puebla tendrá las vacaciones por las fiestas decembrinas.

Las fuentes consultadas por esta casa editorial señalaron desde un principio que cabía la posibilidad de que si no se hacía en este año, con probabilidad se realizaría en el primer mes del 2023; sin embargo, esto parece que no será así pues todo sigue frío y no se ve ningún movimiento por parte de la dirigencia nacional para realizar el proceso, por lo que sería hasta febrero o con más probabilidad hasta marzo que se emita la convocatoria.

Cabe destacar que el proceso para la elección de alguno de los perfiles que aspiran a la secretaría general de la sección 51 del SNTE tarda 30 días desde la emisión de la convocatoria, pues una vez ya publicado el documento son 15 días para inscribir las planillas contendientes y después otros 15 días para que puedan realizar campaña; aunque este periodo no contempla ningún contratiempo.

Por otra parte, un sector importante del gremio se ha mostrado descontento por el retraso que sigue aplazándose en Puebla, pues ya varios estados han podido elegir a su nuevo secretario general y además, han criticado la gestión del actual secretario Juan Carlos Roque, pues han considerado que no ha sido buen representante ante las autoridades y no ha subsanado las deficiencias, quejas y denuncias del magisterio poblano sindicalizado, por lo que incluso han pedido su sustitución inmediata.

7 aspirantes buscan ser el nuevo secretario general del SNTE, aunque tendrán que esperar hasta marzo

Hasta el momento hay 7 perfiles que buscan hacerse del cargo de Secretario General del gremio en Puebla, destacan Alfredo Gómez Palacios, secretario de Préstamos del Issstep; Dinora García Hernández; Juan Durán Martínez, líder del Movimiento Democrático Magisterial.

Asimismo, están Felipe Neri Moran Álvarez, actual secretario de Finanzas del SNTE 51; Virgilio Rodríguez García, director del Centro Escolar Amozoc; Juan Díaz de León, supervisor de Bachilleratos; y Gumercindo Herrera Rivera, coordinador de Organización General.