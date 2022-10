¡Ay que hermoso! Fan de Yuridia se tatúa su autógrafo en el brazo

Tras asistir al concierto de Yuridia en el domo Madero el pasado fin de semana, un fanático pidió a la cantante que le diera un autógrafo y así poder tatuarse su firma.

El joven también quería una foto con la sonorense, pues afirma es su seguidor desde el 2005, pero lo que sorprendió a todo incluso a Yuridia es que, como mencionó en el video, quería firmará su cuerpo para luego poder tatuarse su autógrafo.

En un TikTok que se viralizó, fue como Yuridia en un momento del concierto, invitó al joven a subir al escenario para tomarse la foto del recuerdo y cumplir su deseo, pero lo que no se esperaba es que pidiera el autógrafo para poder tatuárselo.

Después bromea con la esposa diciendo "mírenla toda feliz no sabe que no se lo voy a regresar" a lo que ella responde "llévatelo".

"Ya ni mi marido", bromea la cantante, quien, para finalizar, le pidió evidencia de la obra, y sentenció: si no es cierto que se va a tatuar, le das un coscorrón por mí y lo tiras, no sirve si no cumple promesa y, señoras y señores, él cumplió con su palabra.

Con información de Milenio