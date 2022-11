¡Me dejaron en ceros! Influencer narra entre lágrimas que le vaciaron sus cuentas de banco (VIDEO)

La influencer mexicana, Rebeca Mendiona, contó entre lágrimas como alguien le vació sus cuentas de banco y la dejó en ceros, pues saturaron sus tarjetas de crédito con cargos de casi 100 mil pesos.

En una transmisión a través de Facebook, la influencer relató entre lágrimas como se dio cuenta que le habían robado y asegura que espera que todas sus tragedias que le están pasando ‘ayuden a alguien’.

Rebeca cuenta que al momento de intentar comprar un nuevo celular le dijeron que su tarjeta no pasaba, ahí fue cuando consultó la banca en línea y se percató que su dinero ya no estaba.

Sin embargo, afirma que no se preocupó tanto pues la mayoría de su dinero lo tenía oculto en la sección de apartados.

Todo empeoró cuando se metió a sus ahorros y se percató que la habían vaciado por completo.

Al llamar a su banco para informar de lo sucedido le informaron que no podía levantar una aclaración, pues se deben esperar entre nueve y quince días hasta que el dinero se facture, lo cual no se le hizo una medida justa.

La joven afirma que fue una víctima de hackeo pues accedieron a su banca y hasta a sus apartados desde otro dispositivo.

Es irreal. Ya no entiendo. Lo que me hicieron no fue un robo simple. Accesaron a mis cuentas de diferentes bancos, tuvieron que violar todas las verificaciones. No sé cómo fue eso posible. Mi boda es en dos semanas, ahí teníamos todo el dinero que restaba para pagar todo lo que faltaba. En este momento veo todo negro. Es lo más angustiante que me ha pasado en la vida”, dijo.

Da mucho coraje porque uno trabaja tan duro. Supe lo que es un ataque de ansiedad de la peor manera".

Rebeca aseguró que hará todo lo posible para arreglarlo vía legal.

